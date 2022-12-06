"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

'Düzce'de 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor'

06 Aralık 2022, Salı 14:38
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, paylaşımında Düzce'de yapılması planlanana konutlara ilişkin görsellere de yer verdi.

"581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor"

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, Düzce'de Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içinde olay yerine ulaştığı ve afetzedelerin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, hasar tespit çalışmalarına takiben Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve bir okulun orta hasarlı olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu okulda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı aktarıldı.

Depremden etkilenen bölgede incelenen okul ve camiler haricinde 577 kamu binasından 5'inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, afet konutlarının yapımı için TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gümülcineli "Son Şahit" Hasan Müezzin Ağabey vefat etti

    AB'de ormanları tahrip eden ürünler yasaklanacak

    Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    Vatman hakkında tutuklama istemi

    'Düzce'de 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor'

    Doğu Anadolu beyaza büründü

    Gözler TÜRK-İŞ'in asgari ücret toplantısında

    Türk Yıldızları jeti kaza kırıma uğradı

    İran'da güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 16 kişiden 5'i idama mahkum edildi

    İsrail'den 242 Filistinli hakkında daha "idari tutukluluk" kararı

    AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine UCM'den itiraz geldi

    Zelenskiy: Rusya 70 füze fırlattı, çoğu imha edildi

    Enflasyonu TÜİK’e değil, halka sorun

    13 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bir köy yolunda bulundu

    Avusturyalı Bakan Gewessler: Aşırı hız yapan şoförlerin araçlarına el konulacak

    "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli"

    Mbappe, alkollü içki logosu önünde poz vermeyi reddetti
    📷

    'Eski Van Şehri' yeniden...

    Fiyatlar artmaya devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve cemaatler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport davamız niye bu kadar uzadı?
    Faruk ÇAKIR

    En azından buğz edelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Hulefa-i Raşidin’de seçim esas olmuştur
    Genel

    Galip Aykaç 2018’de Bakan yapılacakmış
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefet taşeron ise eğer...
    C. Said Demirdöğmez

    Ah o gençlik!
    Genel

    Mbappe, alkollü içki logosu önünde poz vermeyi reddetti
    Risale-i Nur'dan

    Bu dava, milyonların ebedî kurtuluş davası
    Cevher İLHAN

    Demokratik muhalefetle işbirliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.