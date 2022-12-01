Düzce'de deprem sonrasında 'yüksek kira' şikayetleri artıyor!

Düzce Valiliği deprem sonrası kiralık mesken ve iş yerleri sahiplerinin yüksek meblağlarda kiralar istediği yönünde şikayetlerin geldiğini, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerde herkesin birbirine destek olmasının önem arz ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmamış olmasının ve vatandaşların sağ salim evlerinden tahliye olabilmesinin sevindirici olduğu belirtildi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletin, vatandaşların barınma, gıda, acil sağlık, psikososyal destek ve buna benzer tüm ihtiyaçları için seferber olduğu, depremin yaralarının sarılması için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının tüm imkanlarıyla kente yardıma geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu dayanışma ve beraberlik örneklerinin yanında 23 Kasım'da ilimizde yaşanan deprem sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince yapılan ilk incelemeler sonucu bazı binalarımızda ağır hasar olduğu ve ağır hasarlı binaların acilen boşaltılması gerektiği yönünde kararlar verilmektedir. Ağır hasarlı binaların boşaltılması için kurumlarımızca gerekli lojistik ve personel desteği sağlanmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra deprem sonrası kiralık mesken ve iş yerleri sahiplerinin hem mevcut kiracılardan hem de yeni ev kiralamak isteyen vatandaşlarımızdan yüksek meblağlarda kiralar istenildiği şikayetleri ilgili birimlere ulaşmaktadır. Hepimizin bildiği üzere Borçlar Kanununun geçici 1. maddesine istinaden yıllık kira artışları bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılabilir hükmü bulunmaktadır. Düzceliler olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerimizde, birbirimize destek olmak önem arz etmektedir."