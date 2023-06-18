"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Düzce'de sağanak nedeniyle bazı köylerde dereler taştı

18 Haziran 2023, Pazar 15:18
Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı.

Yoğun yağışın ardından Akçakoca ilçesinde Esmahanım ve Küpler; Cumayeri ilçesinde Avlayan, Dokuzdeğirmen, Mısırlık, Yenitepe; Gümüşova ilçesinde Elmacık ve Gölyaka ilçesinde ise Değirmentepe köylerinde dereler taştı.

Taşkınlar nedeniyle köylerdeki evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı, sokak ve yollar sular altına kaldı, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı köprüler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yağışlar sonrası Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizde kısmı hasarlar oluşmuştur. Su taşkınlarına karşı İl Özel İdaremizce 15 iş makinesi ve 15 personelle çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

AA

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteorolojiden İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 il için uyarı

    Hindistan’daki sıcak hava dalgası nedeniyle 98 kişi öldü

    YKS'nin ikinci oturumu AYT yapıldı

    İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine yönelik protestolarına devam ediyor

    Barajın ve HES'in patlamasının ardından evsiz kalan Vasilivka köyü yardım bekliyor

    Blinken iletişim kanallarını açık tutmak için Pekin'de

    Sudan'da 72 saatlik ateşkesi kabul edildi

    Metro İstanbul'da bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonlar

    Tekne faciaları için âcil çağrı

    Üretim arttırılmazsa gıda da risk büyür

    İktidarlar değişir utanç baki kalır

    Alparslan Kuytul tahliye edildi

    Eroinde rekor artış

    Fly Rezidans’ta daire sahipleri mağdur

    Çölleşme tehlikesine dikkat!

    Bütçenin dörtte biri faize

    Müslüman hakime senatodan onay

    Yalnızlık korkusu başladı

    Kızamık salgını ile karşı karşıyayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Asr-ı Saadetten bir açık rejim örneği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Alçaltarak yükseltmeye çalışanlar hakkında
    Cevher İLHAN

    Bir Papua Yeni Gine parası 7 lira!
    Risale-i Nur'dan

    Sehavet-i milliye sû-i istimal edildi
    Genel

    İktidarlar değişir utanç baki kalır
    Misbah ERATİLLA

    Çocuğun eğitim yükünü kim çeker?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sandıklardan milliyet-çilik çıktı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Zeynep ÇAKIR

    Niçin ‘hayır?’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.