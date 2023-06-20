Düzce ve Sakarya’da sel

Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kocaali’de dün akşamdan beri etkili olan kuvvetli yağış, Hızar, Alandere, Yeni, Karşı, Caferiye ve Melen mahallelerindeki dereler ile Melen Çayı’nın taşmasına sebep oldu. Taşkın nedeniyle evlerin giriş katlarını ve bahçeleri su bastı, cadde, sokak ve yollar sular altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kocaali Belediyesi ve SASKİ ekipleri, iş makineleriyle suları tahliye etmeye çalıştı. Düzce’de de sağanak taşkınlara sebep oldu. Düzce’de 2 gün süren ve önceki akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle kent merkezi ile Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde su baskınları yaşandı.

“Turuncu alarm” verilen kentte, il merkezinde bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Akçakoca’da merkezde birçok sokakta sağanak su taşkınına neden oldu. Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, “Böyle bir afet görmedim. Tüm ekiplerimiz sahada. Ben de sahada çalışmalara katılıyorum.” dedi.