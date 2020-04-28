Eczanelerden maske dağıtımına kısıtlama

İstanbul Eczacı Odası, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanılan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) ile görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışan vatandaşların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden artık faydalanamayacağı, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecekleri kaydedildi. Bu gruplar dışında 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşların da eczanelerden ücretsiz maske alamayacağı bildirildi. DW Türkçe’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Mart ayında 81 il valiliklerine gönderdiği yazıda koronavirüsle mücadele kapsamında maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığı verileceğini duyurmuştu.

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