Edirne’de 10 kişiden 9’u Bulgar turist

Edirne’de pazarda esnaf ve vatandaşla sohbet eden Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Burası Edirne’nin en işlek pazarlarından biri. Ama 10 kişiden 9’u Bulgar ve en çok aldıkları ürünlerin başında süt ve süt ürünleri geliyor. Başında da peynir geliyor. Aşağı yukarı burada 20 dakika bekledim. Bir tane Türk vatandaş gelip de bir kalıp peynir alamadı” dedi.

Gaytancıoğlu, Türklerin alım gücünün çok düştüğünü söyledi. Edirne - anka

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