Edirne’de barajda doluluk yüzde 9’a düştü

Edirne’nin içme suyunun sağlandığı barajlardan Kırklareli’deki Kayalıköy Barajı’nda, doluluk oranı yüzde 9’a düştü.

Edirne Belediyesi, vatandaşlara gönderdiği mesajda, tasarruf çağrısı yaptı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, içme suyunun yüzde 70’ini Kayalıköy’den karşıladıklarını belirterek, “2 ay sonra yağışlar başlamazsa bir sonraki sezonda ciddi anlamda sıkıntılar yaşarız. Su kesintilerine gitmek zorunda kalırız. Planlı su kesintileri yapmak zorunda kalırız. Belki de mahallelere 3’er saat 2’şer saat arayla su vermek zorunda kalırız” dedi. Gürkan, “Bütün vatandaşlarımızı gerçekten ciddi anlamda suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Edirne ayda yaklaşık 50 bin metreküp yani 50 bin ton su veriyoruz. Bir o kadar da atık su olarak geri topluyoruz ve arıtıyoruz biliyorsunuz ama temiz içme suyu kaynaklarımızı korumamız lazım. Eğer suyu tasarruflu kullanmazsak ve önümüzdeki kış yağışlar istediğimiz rejimde gitmezse önümüzdeki yıl ciddi bir su sıkıntımız olur. O yüzden tedbirli olmakta fayda var” diye konuştu.