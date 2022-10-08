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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Edirne’de cevizler hasat edildi

08 Ekim 2022, Cumartesi 08:00
Bozuk orman arazisindeki hasatta 111 dekardaki 19 bin 557 ağaçtan 40 ton rekolte bekleniyor.

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler hasat edildi. Hasatta 111 dekardaki 19 bin 557 ağaçtan 40 ton rekolte bekleniyor. Vali H. Kürşat Kırbıyık, Akardere köyünde Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan özel ağaçlandırma sahasındaki hasat programında, Edirne’deki en önemli işlerden birinin tarımsal ürün çeşitliliğinin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Kırbıyık, bozuk orman arazisinde üretim yapılmasının örnek bir çalışma olduğunun altını çizdi. Projenin güzel bir işbirliği örneği olduğunu vurgulayan Kırbıyık, “Burada ceviz bahçelerinin büyüklüğü köy muhtarlığı ve vatandaşlarımızın kendi aralarındaki iş bölümü çerçevesinde gayet de güzel bakılıyor ve iş gayet güzel ilerliyor. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi. Kırbıyık, üretimin marjinal tarım alanları, bozuk orman vasıflı bölgeler, ürün çeşitliliğinin deneneceği, artık aynı ürünü ekmekten dolayı tarımsal verimin düştüğü yerlere örnek teşkil edeceğini söyledi.

Verim her yıl artıyor

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da Akardere köyünde 2014’te oluşturdukları özel ağaçlandırma sahasındaki cevizlerin bakımını çiftçilerin yaptığını anlattı. Ceviz üretimindeki verimin her yıl arttığına değinen Ceylan, “111 hektar alanda 19 bin 557 adet fidan dikilmiş olup 135 haneye dağıtım yapılmıştır. 2020’de 5 ton, 2021’de 12 ton ceviz alındı. Bu yıl ise 35-40 ton ceviz elde edilmesi planlanmaktadır.” dedi.

AA

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