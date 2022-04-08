Edirne'de tarlalara akan zifti temizleme çalışmaları 2. gününde

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Dün başlanan çalışmalarda zift tabakasının pek çoğu temizlenmişti, çalışmalar bugün de devam ediyor. Şantiyede görevli işçiler tarafından tarım arazilerinden iş makineleri yardımıyla toplanan zift, kamyonlara yükleniyor. Bazı işçiler de arazide kalan küçük zift parçalarını elle topluyor. Tarım arazilerindeki çalışmaların sona ermesinin ardından dere yatağındaki zift temizlenecek. Çalışmaların bugün tamamlanması bekleniyor. Araziden toplanan zift tabakaları tesiste depolanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince ziftten alınan numune de analiz için TÜBİTAK'a gönderildi. Analiz sonucuna göre ziftin bertaraf yöntemi belirlenecek. İki gün önce Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, dün, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı. Şirketin ÇED raporu olmadan faaliyet gösterdiği açıklanmıştı. AA

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