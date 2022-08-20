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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Edirne’ye Bulgar akını

20 Ağustos 2022, Cumartesi 23:04
Alışveriş için Edirne’ye gelen Bulgar turistlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karardan sonra Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasıyla Edirne’deki pazarlarda ve meydanlarda Bulgar turist yoğunluğu oluştu. Diken’in haberine göre, Türkiye’ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasının ardından Edirne’ye gelen Bulgar turistler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun” dedi. Bulgaristan’ın Filibe kentinden Edirne’ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen Hasen Yordanov, pasaport zorunluluğunun kalkmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, “Pasaport zorunluluğunun kalkması hepimizi çok memnun etti. Daha önce pasaport girişlerde zorluk yaşıyorduk ama şimdi kimlikle girişlerimiz hem işimizi kolaylaştırdı hem de bizi çok mutlu etti. Burada haftalık alışverişimizi yaptıktan sonra Bulgaristan’a geri dönüyoruz. Biz Osmanlı torunuyuz. 

Zamanımızı gezmekle ve alışveriş yapmakla harcıyoruz

Edirne’de zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçirdiklerini söyleyen Katya Papaova, “Zamanımızı gezmekle ve alışveriş yapmakla harcıyoruz. Burada marketlere ve halk pazarlarına gidip nevresim takımı gibi birçok ihtiyacımızı alıyoruz. Daha sonra yemek yemeye gidiyoruz. Ayrıca pasaport zorunluluğun kalkması da çok iyi oldu sadece kimlikle gelebiliyoruz. Kimliğini alan geliyor” şeklinde konuştu. 

Haber Merkezi

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