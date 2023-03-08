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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

08 Mart 2023, Çarşamba 03:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edremit Körfezi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA

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