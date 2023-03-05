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5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Ege Bölgesi'ndeki barajlarda su oranı düştü

05 Mart 2023, Pazar 15:05
Sonbahar ve kış mevsimlerini kurak geçiren Ege Bölgesi'nde barajların önemli bölümünde su seviyesi geçen yıla göre büyük oranda düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi'nde yer alan kuraklık haritası analizlerine göre 12 aylık veriler dikkate alındığında Ege Bölgesi'nde İzmir ve Aydın'ın önemli bölümü "orta kurak", Denizli "normal" ve "hafif kurak", Uşak'ın önemli bölümleri ise "çok şiddetli kurak" şeklinde tanımlandı.

 

Bölgenin 1 Ekim 2022-31 Ocak 2023 dönemi yağışları, uzun yıllar ortalamasına ve bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) mart ayının ilk haftası verilerine göre de kentteki 5 barajın su seviyesi düştü.

Kentin en önemli su sağlayıcılarından Tahtalı Barajı'nda geçen yılın mart ayına göre doluluk yüzde 69'dan yüzde 40'a geriledi. Doluluk, Balçova'da yüzde 75'ten yüzde 39'a, Güzelhisar'da yüzde 81'den yüzde 64'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 89'dan yüzde 44'e, Ürkmez'de yüzde 91'den yüzde 44'e düştü.

Bu ayın ilk haftasında Aydın İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 16, Denizli Akbaş Barajı'nda yüzde 32, Uşak'taki Küçükler Barajı'nda ise yüzde 5 olarak kaydedildi.

"Hiç yağmur yağmazsa İzmir'e 300 gün yetecek su var"

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, İzmir'e yer altı kaynakları ve barajlardan su verdiklerini belirterek, farklı iki kaynağa sahip olmalarının bu anlamda bir avantaj olduğunu söyledi.

Özellikle ocak ve şubatta iyi miktarda yağış alamadıkları için barajların su seviyesinde geçen seneye göre ciddi düşüş yaşandığını vurgulayan Alpsoykan, şunları kaydetti:

"Tahtalı Barajı'ndan bahsediyorum çünkü İzmir'in en önemli yüzeysel su kaynağı, su ihtiyacının yüzde 40-45'ini temin ediyoruz. Bir önceki seneye göre neredeyse yarıya yakın bir düşme var. Yağış miktarı çok az oldu. Bundan bir ay önce baz alacak olursak baraj dolulukları anlamında en kötü 8. senemizdi 23 senede ama bugün baktığımızda biz bundan kötü 4 sene yaşamışız. Bu durumda Tahtalı Barajı'nda yaklaşık yüzde 40'lık bir doluluk var. Hiç yağmur yağmasa yaklaşık 300 gün yetecek suyumuz var."

"Su tasarrufu önemli"

Kaynakları düzenli ve risklere karşı önlemleri alarak belirli bir planlama ölçüsünde kullandıklarını belirten Alpsoykan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama bununla beraber elbette ki su tasarrufu gerçekten çok önemli. Kentimiz her ne kadar diğer kentlere göre biraz daha avantajlı durumda olsa bile mümkün olduğu kadar suyumuzu israf etmeden, sağlıklı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. İnşallah hafta sonu yağışlar gelecek. Mart ve nisanda yağış olması durumunda tablomuz daha güzelleşecek."

AA

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