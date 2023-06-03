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4 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

'Ekinlerimizin, malzemelerimizin hepsi gitti'

03 Haziran 2023, Cumartesi 19:00
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Ankara Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden itibaren etkisini artırdı. Kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı'nın su seviyesi tam kapasiteye ulaştı.

Ankara Çayı'nın taşmasıyla mandıra ve bahçeler sular altında kaldı

Tam kapasiteye ulaşan Ankara Çayı, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde taşkınlara neden oldu.

Çayın bitişiğindeki bölgede çiftçilik ve hayvancılık yapanların bulunduğu yerler sular altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su basan bölgede mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

"Set komple patladı"

Bahçesi sular altında kalan Barış Türkdoğan, arazide çalıştığı sırada sağanağın başladığını ve bir süre sonra Ankara Çayının etrafındaki setin yıkılma sesini duyduklarını belirterek "Setin patladığını duyunca babama ve işçilere haber verdim. Hemen önemli eşyalarımızı almaya çalıştık, bir kısmını alabildik, bir kısmı kaldı." dedi.

20-25 dakika içinde sel olduğunu ve bahçelerin sular altında kaldığını anlatan Türkdoğan, "Setteki tek patlama yeri onlarca sayıya ulaştı. Daha sonra set komple patladı. Bu set 12-13 yıl önce yapıldı, artık çayı taşımıyor." diye konuştu.

Türkdoğan, bulundukları bölgede, sular altında kalan 8 bahçe ve bir mandıra olduğunu belirterek "Büyük kayıp yaşadık, malımız gitti, her şeyimiz gitti." ifadesini kullandı.

"Ekinlerimizin, malzemelerimizin hepsi gitti"

Bahçesi taşkından etkilenen Mukaddes Hotoman da çiftçilik yaptıkları bahçeyi 5 yıl önce kiraladıklarını aktararak "Taşkının ardından ekinlerimizin, malzemelerimizin hepsi gitti." sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.

Hotoman, bölgenin tekrar ekin ekilebilecek hale getirilmesi için yetkililerden yardım isteyerek "İlk önce çayın setinin onarılması lazım. Bir an önce suların çekilmesini, kepçe gelmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA

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