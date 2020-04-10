Ekmeği evde yapmaya başladık

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla “evde kal” çağrısına uyanların kendi ekmeğini yapmaya başlamasıyla perakende maya talebi, martta bir önceki aya göre 6 kat arttı.

Endüstriyel maya üreticisi Lesaffre’nin Türkiye Genel Müdürü Ünsal Yamaner, Kovid-19 dolayısıyla başlatılan ‘evde kal’ kampanyasından sonra evde ekmek ve unlu mamul yapımına olan ilginin aniden artması sebebiyle perakende kanalından gelen talepte çok ciddî bir artış görüldüğünü belirterek, “Martta Şubatla karşılaştırdığımızda yaklaşık 6 katına ulaşmış durumda. Benzer trendi Nisan ayı için de görebiliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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