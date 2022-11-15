Ekmek artıklarıyla hayvanları besliyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde temizlik işinin yanında topladığı ekmek artıklarıyla sahipsiz hayvanları besleyip israfın önüne geçmeye çalışan temizlik işçisi, duyarlılığıyla örnek oluyor.

Alaplı Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Turgay Ertürk (43), süpürgesi ve küreğiyle her gün cadde ve sokakları temizliyor. Çöplere atılan gıda atıklarına çok üzülen Ertürk, israfın önüne geçmek amacıyla çok sevdiği can dostları için temizlik işinin yanında 10 yıldır ekmek artığı topluyor. Biriktirdiği artıklarla kedi, köpek ve güvercinleri besleyen Ertürk, daha sonra temizlik mesaisine devam ediyor. AA

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