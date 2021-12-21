İstanbul’da, dar gelirli vatandaşlar, ucuz ekmek alabilmek için gün ağarmadan Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruğa giriyor.

Alacakaranlıkta büfenin önünde ekmek sırasının gelmesini bekleyen bir vatandaş, “Paramız pul oldu. O kadar emek verdik yazıktır. 76 yaşındayım o kadar ağır işlerde çalıştım böyle bir şey görmedim” dedi. Halk Ekmek kuyruklarına inanmayanlara bu görüntülerin gösterilmesini isteyen 77 yaşındaki bir başka vatandaş ise “Dün öğlen burada 150 metre kuyruk vardı. Hele ikindiden sonra hiç alınmıyor” diye konuştu. Vatandaşlardan, “3 çocuğum var kombiyi yakmaya korkuyorum” diyen de “Emekli maaşıyla ne yapabilirim? Mecbur halk ekmeği alıyorum. Artık ekmek de yiyemeyeceğiz bittik” diyen vatandaş da oldu.

İstanbul - Anka