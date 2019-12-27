Elazığ'da 12 artçı sarsıntı daha gözlemlendi

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay ekipleri köylere sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, depremde can kaybı olmadığını söyledi.

İlçe merkezinde olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Kaldırım, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD, Kızılay, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri köylere sevk edildi." dedi.

Bu kapsamda koordinasyon kurulunda gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Kaldırım, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ancak tedbirli olmalarını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.

12 artçı sarsıntı kaydedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 3,8 büyüklüğünde 12 artçı sarsıntı gözlemlendi.

Öte yandan kent merkezinde de itfaiye ekipleri deprem nedeniyle binaların dış cephesinden kopan beton parçalarını herhangi bir tehlike oluşturmaması için temizliyor.

Çevre illerde de hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Malatya'da bazı vatandaşlar, bulundukları yerlerden sokak ve meydanlara çıktı.

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadı.

Eğitime bugün ara verildi

Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime ara verildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesinde saat 10.02'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ilçede de hissedildiğini söyledi.

Depremde özellikle öğrencilerin panik yaşadığını aktaran Vural, "İlçemizde deprem nedeniyle olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmuyor. Sadece öğrencilerimiz tedirgin oldu. Bu nedenle ilçe genelinde eğitime ara verdik." dedi.

Öte yandan Malatya Valiliğince depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilimiz merkez ve ilçelerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan teknik ekipler tarafından, bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespiti ve araştırmalar devam etmektedir."