Elazığ'da otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

Elazığ'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, Elazığ- Malatya kara yolu Koçharman köyü mevkiinde N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. AA

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