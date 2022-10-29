'Elbise diktiren yok, tamir yapıyoruz'

Çırak olarak 1968 yılında Yozgat’ta başladığı terzilik mesleğini, memuriyet hayatı sonrasında da devam ettiren 68 yaşındaki Bilal Şahin, artık elbise diktiren müşterinin kalmadığını, tamir yaparak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yozgat’ta mesleğin son temsilcilerinden 68 yaşındaki Bilal Şahin, mesleğe 1968 yılında çırak olarak başladığını, 1983 yılında terzi olarak Yozgat Devlet Hastanesi’ne girip, 2003 yılında da emekli olduğunu anlattı. Tamir işleri yaparak çarkı döndürmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, “Elbise diktiren de yok. Tamir üzerine hep gidiyoruz. Tamirde bizi kurtarıyor, çok şükür. İlk zamanlar çok meslektaşımız vardı ama azaldılar. Kimisi vefat etti, kimisi bıraktı. İlk zamanlar elbiseler falan dikiliyordu ama konfeksiyon çıkınca elbise dikimi de azaldı. Şimdi hiç dikmiyoruz elbise, tamir üzerine gidiyoruz” diye konuştu. Yozgat - anka

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