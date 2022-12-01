Elbistan Belediyesi ekmeği 1 liraya satıyor

Kahramanmaraş’ta belediyeye ait arazileri tarla vasfına dönüştürerek buğday eken ve elde ettiği ürünleri Halk Ekmek Fabrikası’nda işleyen Elbistan Belediyesi, ekmeği 1 liradan satıyor.

Tarlalardaki ekim çalışmalarını kontrol eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, dünyada yaşanan gıda sorunu ve yükselen fiyatlara rağmen ekmeğin tanesini 1 liradan satmaya devam ettiklerini belirtti. Bunu sürdürebilmek için vasıfsız alanları tarlaya dönüştürüp buğday ekerek, ekmeğin ham maddesi olan unu kendilerinin ürettiğini aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

KENDİ ARSALARIMIZI TARIMA VERDİK

“Türkiye’nin en önemli tarım ovalarından biri olan Elbistan’da ekimi gerçekleştirilmeyen saha kalmasın diye belediye olarak öncelikle kendi arsalarımızı tarıma elverişli hale getirmeye çalıştık. Arkasından da vatandaşlarımıza bu anlamda her türlü araç gereç ve ekipmanımızla destek oluyoruz. Yaklaşık 330 dönümlük bir alanı bu sene ekim yapmış bulunmaktayız. Buradan elde etmiş olduğumuz buğdayla beraber de inşallah halk ekmeği vatandaşımıza çok daha ekonomik olarak sunmuş olacağız.”