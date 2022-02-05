Elektrik protestoları yayılıyor

Elektriğe yapılan yüzde 127 zammın ardından esnafın ve vatandaşların ekonomik zorluklukları daha arttı.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan protestolar devam ederken, Şanlıurfalılar, DEDAŞ binasını önüne yüksek elektrik faturalarını protesto etti. Siyasilerin de destek verdiği protestoda konuşan CHP’li Aziz Aydınlık, “Cumhurbaşkanı hepimizle dalga geçiyor” dedi. Önceki aylara göre faturalarının 2-3 kat artığını ifade eden vatandaşlar Akçakale yolunu trafiğe kapatmak istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, vatandaşların yetkililerle görüşme talebi karşılık bulmadı. Ağrı Doğubeyazıt’ta yüzlerce vatandaş, elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek için kent merkezinde alkışlar ve ıslıklarla yürüdü. Ağrı Doğubeyazıt’ta yüzlerce vatandaş, yüksek elektrik faturalarını protesto etti. Vatandaşlar, kent merkezindeki ana cadde üzerinde alkışlar ve ıslıklarla yürüdü.

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MARMARİS’TE ZAMLARA “YUH YUH” ŞARKISI

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde elektriğe yapılan zamlar, elekt- rik dağıtım şirketi AYDEM’in önünde Selda Bağcan’ın seslendirdiği “Yuh Yuh” şarkısıyla protesto edildi. Marmaris Artık Yeter Platformu tarafından yetkililere, “2022 yılı için böyle fahiş bir zam yapılmasının gerekçesi nedir? Dağıtım şirketlerine elektrik kaç liradan verilmektedir?” sorusu yöneltildi. Bu arda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Isparta’da 48 saati bulan elektrik kesintisi sebebiyle halkın mağdur olduğunu belirtti. İktidarın yanlış politikaları sebebiyle Türkiye’de elektrik hizmetinin artık ne kesintisiz ne de ucuz olduğunu kaydeden Akın, “Enerji arz güvenliği krizini henüz çözemeyen ve sanayide üretimin durmasına neden olan iktidar 500 bin nüfuslu Isparta’da da vatandaşlarımızı mum ve gaz lambasına mahkûm etti” dedi. Muğla - Ağrı - aa