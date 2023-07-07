Emekliler: Parklar mekânımız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz, dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu” derken, Ankara’da emekliler, maaşlarına yapılması beklenen zam oranına tepki gösterdi. Geçinemediğini vurgulayan memur emeklisi Emine Akbulut, “Yiyeceklerden kısıyoruz. Gezmiyoruz, tatile gitmiyoruz. O kadar sinirimiz bozuk ki… Biz halk olarak çok mağduruz” dedi.

Güngör Bahadır ise emeklilerin parklarda sosyalleştiğini söyleyerek “Parklarda oturanlar emekliler... Bir çay parası bulup da bir yere gidemiyor. Akşama kadar burada oturuyor. Bir bardak çay 5 lira. Nasıl geçinsin bu insanlar” diye konuştu. Ahmet Erken ise “En az yüzde 50 olsun isteriz. İrade onlarda. Bizimki bir temenni. İnsanların da varlıklarını sürdürecek düzeye, insanca yaşayacak düzeye getirilmesini isteriz” ifadesini kullandı. Enflasyonun artmaya devam ettiğini söyleyen Eskişehirli vatandaşlar da “Enflasyon yüzde 108. İçinden çıkamıyoruz. Geçinmek hayal oldu. Vatandaş az yiyecek, az giyecek. Emekli olduktan sonra son 5-6 senedir üzerime hiçbir şey almıyorum. Eskileri tamir edip giyiyorum artık” dedi. Ankara/ Eskişehir - Anka

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