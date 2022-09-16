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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

En büyük ‘gübre’ rezervi Elbistan’da

16 Eylül 2022, Cuma 22:41
Dünyada en büyük rezervinin Elbistan’da olduğu leonardit madeni gübre ihtiyacını da yarı yarıya indiriyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Türkiye’nin, hatta Dünya’nın seyrini değiştirebilecek bir gelişme” olarak duyurduğu Leonardit, milyonlarca yıl önce toprak altında kalmış organik maddelerin doğal yollarla fosilleşmiş hali. Aslında kömürün bir önceki hali. Yüksek oranda karbon, magnezyum, potasyum ve hümik asit mevcut. 

13’TE 1’İ TÜRKİYE İÇİN YETİYOR  

Leonardit’in Dünya’daki en yüksek rezervinin Elbistan’da olduğunu söyleyen Gürbüz, “Öyle bir miktardan bahsediyorum ki, halihazırdaki rezervin sadece 13’te 1’i Türkiye’nin bütün tarım arazilerinde kullanılması için yetiyor! Üstelik Leonardit gübre ihtiyacını da yarı yarıya indiriyor. Gübre fiyatlarının bu kadar arttığı bir dönemde, üstelik kimyasal etkilerinden dolayı toprağa verdiği zararı da düşününce inanılmaz önemli bir gelişmeden bahsediyorum. Elbistan, Türkiye’nin en büyük 4. tarım arazisi. Birçok üründe Türkiye’nin, hatta Dünya’nın ihtiyacını karşılayan bir üretime sahip. Böyle önemli bir arazinin altında Allah’ın böyle önemli bir madde yaratması bizim için büyük nimet” dedi.

TOPRAK VERİMLİ HALE GELİYOR

Bu madenin içerdiği zengin mineraller sayesinde mükemmel bir toprak düzenleyici olduğunu söyleyen Mehmet Gürbüz, “Leonardit, çeşitli işlemlerden geçirilip toprağın tam da ihtiyacı olduğu şeyi veriyor ve böylece tarım arazilerinin verimliliği ciddi şekilde artıyor. Bunun ARGE çalışmaları Konya ovasında yapıldı ve sonuç inanılmaz güzel! Toprak çok verimli hale geldiği için hem ürün kalitesi arttı, hem erkenci ürün alınabildi, hem de bir senede ikinci hasat yapılabildi” değerlendirmesinde bulundu.

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