En sıcak Temmuz

Avrupa Birliği (AB) Kopernik İklim Değişikliği Dairesi Dünya genelinde gelmiş geçmiş en sıcak ayın temmuz olduğu öngörüsünde bulundu.

AB Kopernik İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Carlo Buontempo, henüz net verilerin hepsinin toplanmadığını ancak yakın bir zamanda Buzul Çağı gibi bir dönemin yaşanmasının mümkün olmadığını ifade etti. Buontempo ayrıca gidişata bakılacak olursa 2023’ün de gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağını şimdiden öngörebildiklerini söyledi. Euronews’in haberine göre, Buentempo, AB Kopernik İklim Değişikliği Dairesi’nin geliştirdiği yeni tahmin yöntemlerine dayanarak yakın bir zamanda gözle görülür aşırı sıcaklık değişimlerinin yaşanmayacağını da sözlerine ekledi. Verilere göre Dünya genelinde yıl sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde görülen sıcaklıklar devam edecek. Haber Merkezi

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