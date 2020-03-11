Engelli çiftlerden nikâh ücreti alınmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan oturumda, nikâh kıyma hizmetlerinde engellilerden alınan ücretler, Beypazarı ilçesindeki Kent Tarihi Müzesi’nin ziyaretçi giriş tarifesi ve komisyonlardan gelen raporlar, üyelerce mecliste oylandı.

Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla sunulan yüzde 40 ve üzeri engelli kartına sahip vatandaşlardan, Uluslararası Aile Cüzdan bedeli haricinde, nikâh kıyma hizmetlerinde ücret alınmamasına ilişkin başkanlık yazısına bütün partiler destek verdi. Buna göre, engelliler 140 liralık Uluslararası Aile Cüzdan bedeli dışında başka bir ücret ödemeyecek. AA

Okunma Sayısı: 59

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.