Engelli öğrencilere özel maske tasarladılar

Çankırı Karatekin Üniversitesi KOVİD-19 sürecinde gönüllü personellerden oluşan bir çalışma ekibi ile yaklaşık 20.000’in üzerinde maske ve siperlik üretildi.

Yapılan açıklamaya göre, başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşların ve esnafların maske ihtiyacını karşılamaya çalışıldı. Ayrıca İşitme Engelli Öğrenci ve fertler için özel tasarlanıp üretilen şeffaf maskeler büyük ilgi gördü ve ihtiyacı karşılandı. Talepler doğrultusunda Ankara Altındağ’daki İlkem Özel Eğitim Merkezi’nde bulunan İşitme Engelli öğrenciler için 100 adet dudak okuma yöntemi ile öğrenim sağlayan şeffaf maskeler Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı tarafından okul yönetimine teslim edilecek. İstanbul – Yeni Asya

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