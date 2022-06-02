Engellilere Ahde Vefa programı düzenlendi

İstanbul’da Engelliler adına sosyal çalışmalar yürüten ÜTED Derneği ile ülke çapında sürdürülebilir projeler sürdüren köklü kuruluş KASDER ev sahipliğinde tüm engel guruplarına yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

İstanbul Ümraniye’deki Dernek merkezinde gerçekleşen kahvaltı programına İlçe Emniyeti Mensupları ve İlçe Belediyesi Yöneticileri yanı sıra, Ak Parti Engelliler Komisyon Başkanı Zöhre Erdoğan, Ünlü Oyuncu Abidin Yerebakan ve Siyasi Danışman Analist Taner Akkuş ile birlikte çevreden çok sayıda engelli vatandaşlar katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ÜTED (Ümraniye Tüm Engelliler Derneği) Başkanı Yahya Sağlam yaptığı konuşmada “Bu güzel ortamda böyle etkinliklerin yapılması çok güzel. Bütün engelli vatandaşlarımızın istifadesine sunulan böylesine imkanlar sosyal olarak imkan buldukça değerlendirmemiz gerekir. Bu vesileyle engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere katılım sağlayan tüm misafirlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum.” dedi.

Ümraniye KASDER (Kastamonulular Dayanışma Derneği) adına mikrofon alan Hüseyin Çoban da katılımcılara teşekkür ederek 'Davetimize icabet eden emniyet mensuplarına, belediyemizin çok kıymetli yöneticilerine, tüm engel gurupları kardeşlerime ve özellikle de Analiz uzmanımız siyasi danışman Taner Akkuş ile usta oyuncumuz Abidin Yerebakan’a katılımları için çok teşekkür ederiz. KASDER olarak her zaman engelli bireylerimizin yanındayız” diyerek sözlerini tamamladı.

Programın kapanış konuşmasını yapan Ak Parti Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Zöhre Erdoğan, ‘Böylesi anlam yüklü duygularla dolu bu programı düzenleyen ve ev sahipliği yapan ÜTED ile KASDER başta olmak üzere, her zaman engellilerin yanında olan Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak’ı tebrik ediyorum. “Her sağlıklı insan birer engelli adayı” dır. Bu nedenle engelli dostlarımız ile ilgili tüm aktivitelere katılmak bize onur verir. Bu minvalde katılım gösteren tüm misafirlere Partimiz ve EKM birimimiz adına çok teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerini noktaladı.