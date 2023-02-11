Enkazdan ‘Mucize’ çıkarıldı

Adıyaman’da yıkılan Zümrüt Apartmanı’nın enkazında 5’inci günde bulunan muhabbet kuşuna “Mucize” adı verildi.

Adıyaman’daki Zümrüt Apartmanı’nın enkazında yürütülen çalışmalarda, depremin 97’nci saatinde ses takibi yapan ekipler, bir muhabbet kuşuna rastladı. Adıyaman Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü Nevzat Özdemir, eline aldığı kuşu bir süre sevdi. Su içirip yem verdiği kuşu kutuya koyan Özdemir, “Mucize” adını verdiği kuşu sahiplendi. Özdemir, Zümrüt Apartmanı’ndaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, sabah saatlerinde muhabbet kuşunu bulduklarını söyledi. AA

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