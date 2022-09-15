Ereğli’de uhuvvet pikniği

Konya Ereğli Yeni Asya Gazetesi okuyucular, Regülatör Kültür Parkında düzenlediği piknikte buluştu.

Pandemiden dolayı çok zamandır görüşemeyen okuyucular piknikte bir araya gelip hasret giderdiler. Ankara, Niğde, Konya, Seydişehir ve Beyşehir gibi mahallerden de okuyucularımız aileleri ile iştirak ettikleri faaliyette yapılan dersler, sohbetler uhuvvetin pekişmesine ve şevke medar oldu. Program sonunda gazetemiz yazarı Cevher İlhan da Meşrutiyet, parlamenter sistem temalı bir seminer verdi.

Ereğli Yeni Asya okuyucuları tarafından düzenlenen piknik programı 11 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Düzenlenen bu program uhuvvetin artmasına vesile oldu. Program iştirak edenler Risale-i Nur dersleri, ikramlar ve çay eşliğinde sohbet etme imkanı buldu. Piknik buluşması, bir dahaki programlarda buluşmak temennisiyle sona erdi.

Temel Dıvarcı - Havva Tosun