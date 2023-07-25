Ereğli okuyucularımız piknikte buluştu

Ereğli Yeni Asya okuyucuları, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir piknik programı çerçevesinde bir araya geldi. Piknik programına Konya, Adana, Mersin, Karaman, Akşehir ve Ermenek gibi çevre il ve ilçelerden okuyucular katıldılar.

Piknik programının bu yılki konuğu Yeni Asya Gazetesi Yazarlarından eğitimci Sebahattin Yaşar idi. Yaşar, programda yaptığı Risale-i Nur dersinde, hac konusu ile ilgili bölümleri okudu ve hac hatıralarını paylaştı. Yaşar, haccın ihmalinin veya hikmetlerinin tahakkuk etmemesinin Müslümanlar arası tanışma ve yardımlaşmayı yok edeceğine bunun da İttihad-ı İslam’a mani teşkil edeceğine dikkatleri çekti. Yaşar, Bediüzzaman’ın, ‘Hacılar, hariçteki İslam toplumlarına Risale-i Nur’ların neşrine vesile olacak’ ifadesiyle, hacca gidecek Nur talebelerinin farklı ülkelerden hacca gelen Müslümanlarla tanışmalarının, görüşmelerinin çok önemli olduğuna değindi. Tesanüd, muhabbet ve ihlasa vesile Sabahattin Yaşar, Yeni Asya topluluğunun yurt dışı hizmetler biriminin bu konuda daha titiz davranmasını ve nurların hacılar vesilesiyle başka ülkelere yayılmasının sağlanması için gereken tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna işaret etti. Hanımlar da katıldığı Eğitimci Yasemin Yaşar’ın Risale-i Nur dersini dinlediler. Piknik programı hanımların, gençlerin, çocukların bir araya gelerek tanışmasına, hatıra oluşturmasına katkısağladı. Pikniğe katılanlar program yürütücülerine teşekkür ederek bu tür programların ve cemaat etkinliklerinin çok istifadeli olduğuna dikkat çektiler. Her hatıranın yeni bir cemaat bağı oluşturduğuna işaret edildi ve bu tür faaliyetlerle, cemaatin bireyleri arasında tesanüd, muhabbet ve ihlas gibi hakikatlerin yaşanır hale geldiğine dikkat çekildi. Ereğli - Yeni Asya

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