Ermenek’de caddeler nurlandı

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve talebesi Zübeyir Gündüzalp, vefat yıldönümleri münasebetiyle, Zübeyir Gündüzalp’in memleketi Ermenek’in her tarafındaki bilboardlara afişler asılarak rahmetle yâd edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Zübeyir Gündüzalp ağabeyin hatırası için tüm Ermenek ve Sarıveliler ilçesi billboardlar ile donatıldı. Ermenek’e 7, Sarıveliler’e 2 tane asılan bilbordlar vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Ayrıca Ermenek Yeni Asya Temsilciliği ve Ermenek İlim ve Kültür Vakfı tarafından Zübeyir Gündüzalp ağabey için Ramazan Bayramı sonrasında Mevlid programı düzenleneceği belirtilerek herkesin davetli olduğu bildirildi.

Ermenek - Yeni Asya