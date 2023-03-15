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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Erzak kuyruğunda saatlerce bekliyorlar

15 Mart 2023, Çarşamba
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Emanet Çarşısı önünde erzak alabilmek için saatlerce uzun kuyruklarda bekliyor.

Sıra bekleyen bir vatandaş, çadır ve erzak dağıtımında haksızlık yapıldığını belirterek “Bazıları 2 çadır almış bazıları 3 tane almış, bazıları ise hiç alamamış. Erzak dağıtımında yine haksızlıklar, bazıları fazlası ile alırken bazıları ise alamıyor. 2- 3 bin nüfuslu bir bölge bizim Şahnahan, muhtar da olmayınca zaten ortada kaldık. 3 saattir sıradayım bu sıra için değer mi? Bir süre sonra bu yardımlar bitecek. Herkes işine gücüne bakacak. Herkes bağında bahçesinde çalışmaya bakıyor. Bağda bahçede ilaç atmazsak biz buralarda ne sürünelim ne işimiz var. Ev gitti zaten çadır da olmayınca per perişanız” dedi.

Malatya - Anka

 

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