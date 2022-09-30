'Erzincan'daki depremde olumsuz bir durum yok'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan'daki depremin ardından görevlilerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi. Bu araştırmaların sürdüğünü anlatan Makas, "Tercan ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. Ekipleri bölgeye gönderdik, kontroller devam ediyor." dedi. AA

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