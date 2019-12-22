Erzurum’da çocuklara mont ve bot yardımı

Erzurum’da, Ebu İshak Vakfınca düzenlenen programda aralarında göçmenlerin de bulunduğu çocuklara 1300 mont ve 1000 bot dağıtıldı.

Vakıfta anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Vali Okay Memiş, şöyle konuştu: “Devlet olarak Erzurum’da yıllık 450 milyon liralık sosyal yardım faaliyetimiz var. Amacımız hiçbir vatandaşımızı bu ülkeye sığınan göçmen kardeşlerimiz de dahil olmak üzere mümkün olduğu kadar mağdur etmemek. Onları mümkün olduğunca insanca yaşayabilecekleri standartlara kavuşturmaya gayret ediyoruz. Devletimizle, sivil toplum kuruluşları ve vakıflarla Erzurum’da bu gelenek çok iyi. Vatandaşlarımız, hayırsever iş adamlarımız yeri geldiğinde bize bile söylemeden soğuk kış gününde kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için mücadele ediyor”