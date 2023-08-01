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2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Erzurum - Narman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

01 Ağustos 2023, Salı 22:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AA

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