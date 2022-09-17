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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Erzurum'un Çat ilçesinde deprem

17 Eylül 2022, Cumartesi
Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kentte bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada da "İlk belirmelere göre herhangi herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

Erzurum Valiliği, depremin hissedildiği köylerde ekiplerin çalışma yaptığını duyurdu

Erzurum Valiliği, Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği köylerde, ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, 23.30'da AFAD verilerine göre Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İl merkezi ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, AFAD, belediye, jandarma, karayolları, emniyet ve sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibarıyla can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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