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31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı

31 Ağustos 2024, Cumartesi 17:00
Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada mahsur kalanların tahliye çalışması da tamamlandı.

Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ilk etapla merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yangın söndürülürken, binada mahsur kalanların tahliyesi merdivenli sepetle yapıldı.

Dumandan etkilenenler sepetle indirilip, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu binadan toplam 15 kişi merdivenli sepetle kurtarıldı.

Alt katlarda oturanlar da kendi imkanlarıyla ve itfaiyenin yardımıyla binadan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Nazım Hikmet Bulvarı da trafiğe açıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in açıklaması

Bu arada, yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyledi.

Tahliye borularından dumanın tüm binaya yayıldığını belirten Özer, "Yaklaşık 15 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış, 100 civarında da tahliye var. Diğer tahliye edilenlerle ilgili bir sorun yok. Bir kısım arkadaşlarımızın dumandan dolayı tedavileri ayakta yapılıyor. İtfaiyemizi görev başında, çok şükür bir can kaybı yok, hayati tehlikesi olan da yok şu anda aldığım bilgiye göre." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklaması

Yangına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt ilçesinde bugün saat 10.40 sularında bir binada başlayan yangından dolayı, olaydan etkilenen 13 vatandaşımız, 9 ambulans, 1 UMKE timi ve çok sayıda acil sağlık personelimizden oluşan ekiple ivedi olarak hastanelerimize nakledilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın genel durumu iyi olup, 11 vatandaşımız taburcu edilirken, 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

AA

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