Eskişehir’de 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara

Eskişehir’de eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları haricinde uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı. Özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumlarında ise yüz yüze eğitim devam edecek.

Eskişehir Valiliği, kentte vaka sayısındaki artışın önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı. Aynı zamanda park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, denetimlerin artırılmasına karar verildi.

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