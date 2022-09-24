Eşyalar spotçudan

İstanbul’daki ikinci el ev eşyası satıcıları, bir öğrenci evinin ortalama 20 bin liraya döşenebileceğini söylüyor.

Üniversiteler açıldı, gençler kampüslerin yolunu tutmaya başladı. Öğrencilerin kiralık ev telaşının yanında bir de eşya telaşı sürüyor. Bu arayışta gençler genellikle artan maliyetlerden ötürü ikinci el eşyaya yöneliyor. İkinci el eşya fiyatları da zamlandı ama hâlen öğrenci evlerini spotçular kuruyor. İstanbul’daki ikinci el ev eşyası satıcıları, bir öğrenci evinin ortalama 20 bin liraya döşenebileceğini söylüyor.

Türkiye’nin haberine göre, Üsküdar’da esnaf Selami Al, “Sıfır pahalı olunca bize geliyorlar. Aslında burada da fiyatlar ucuz değil her üründe ortalama iki kat artmış durumda. Sıfır öğrenciler için hayal olduğu için satabiliyoruz. Bir öğrenci bizim bu çarşıdan 18-20 bin TL arası fiyatla evin eksiklerini tamamen alabilir. Bu fiyatların önceki senelerde 8-10 bin arasındaydı” dedi.

Haber Merkezi