Etiket fiyatları dudak uçuklatıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçe pazarını gezip, esnafın ve alışveriş için gelen vatandaşın sorunlarını dinledi.

İnsanların alım gücünün düştüğünden yakınan esnaf, satış yapamamaktan şikayet ederken, vatandaş da pahalılıktan dert yandı. Gürer’e dert yanan pazarcı esnafı vatandaşın alım gücünün düştüğünü, bu nedenle de satış yapamadıklarını söyledi.

Gürer, Çukurova ve Ereğli gibi üretim bölgeleri bir saat uzaklıkta Ulukışla ilçe pazarı dahi fiyatlar artışının etkisinde ve pazarda geçmiş yoğunluk yaşanmıyor. Köyden pazara gelişler de olabildiğince azalmış durumda olduğunu söyledi. Pazarcı esnafı maliyet artışları nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarının da artışın durmadığını, yerinde pahalı ürünü nakliye de ekleyip pazara getirdikleri, bazı ürünleri kar eklemeden sattıklarını, etiketi gören vatandaşın ise çoğunlukla ya hiç almadan ya da alması gerekenin yarısını alarak pazardan ayrıldığını söyledi. Bir hafta önce mevsim sebzesi satan bir esnafın zarar edip bu hafta pazara dahi gelemediğini anlattı.

Ankara - Ahmet Terzi