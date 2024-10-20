'Etin de meyvenin de tadını unuttuk'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, maaşlarının yetmemesi nedeniyle geçinemediklerinden şikayet etti.

Emekli Muammer Güven şunları söyledi: “Canımın istediğini pazardan alıp yiyemiyorum. Şu ana kadar üzüm alıp da yiyemedim bir emekli olarak. Et zaten yiyemiyoruz. Ayda bir iki kilo et almak mümkün olmuyor. Etin tadını da unuttuk, meyvenin tadını da unuttuk.

Emekliler sürünecek

Emekliler ölümü bekleyecek başka ne yapacak? Bir kahveye gidemezse, bir lokantaya gidemezse, bir gezmeye gidemezse bu emekli ne yapacak?” Başka bir emekli, “Nereden yetecek? Gelsin pazara da maaşı yetirsin, pazara çıksınlar da bir pazardan yapsınlar bu enflasyon hesabını. On kilogram al bir evin ihtiyacını bir haftalık bin lira. Nereden yetecek bu maaş buraya? Yeter mi yani? Çay içme, çarşıda yemek yeme, evde zor zekat kendini geçindireceksin. Yapacak bir şey yok” dedi.

Osmaniye - anka