Evde kalmak İstanbul’un havasına yaradı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hava kalitesinin iyileştirilmesi, “havası temiz bir İstanbul” için çalışmalar sürdürülürken, Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlilik belgesi sahibi Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesindeki Hava Kalitesi Laboratuvarı, pandemi döneminde de İstanbullulara hizmet veriyor. Çevre Koruma Müdürlüğü verilerine göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele amaçlı yapılan “Evde kal” çağrılarının etkisiyle insanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısını azalttı.

Azalan araç sayısı İstanbul’un havasına olumlu yansıdı. Geçen yıl ile bu yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında 2019’da h58 olan Hava Kalitesi İndeksi’nde (HKİ) 2020’de yüzde 13 iyileşme görüldü. Şehrin hava kalitesi, anlık güncellenen”https://havakalitesi.ibb.istanbul/Pages/Reports” üzerinden takip edilebiliyor. İstanbul – aa AA

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