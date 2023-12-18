Evi yıkıldı ama ‘hasarsız’ deniyor

Antakya’da kirada olduğu evi yıkılan ancak sistemde ‘hasarsız’ göründüğü için konteyner kente yerleşemeyen Kaplanoğlu, ailesi ile yıkılan evin enkazında yaşamaya başladı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yol kenarında kurduğu çadırda üç çocuğu ve eşiyle yaşayan Ayşe Kaplanoğlu’nun evi depremde ağır hasar alınca yıkıldı. Fakat Kaplanoğlu’nun evi sistemde ‘hasarsız’ göründüğü için devletten herhangi bir yardım alamadı. Ev sahibinin de Antakya’da olmadığını ve ev sahibine ulaşamadığını söyleyen Kaplanoğlu, “Burası benim dört senedir kirada oturduğum yer. Ev yıkıldı, ağır hasarlıydı zaten. AFAD’a başvuru yaptık ama konteyner çıkmadı. Nedeni de sistemde evin hasarsız görünmesi... Ben bir şekilde evimin hasar durumunu AFAD’da görevlilere anlattım. Bana mesaj geldi, konteyner başvurusu için evime ait elektrik, su faturası istiyorlar. Evim yıkılmış, canımı zor kurtardım. Aylarca İstanbul’da kaldım. Ben yokken bina komple kaldırılmış. Ben elektrik, su faturası nereden bulayım?” diye konuştu. Haber Merkezi

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