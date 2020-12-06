Evlat nöbetindeki ailenin evini kundaklamaya çalıştılar

Diyarbakır'da çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbetine başlatan Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin evi kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmaya çalışıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oturan anne Ayşegül Biçer gazetecilere yaptığı açıklamada, 03.00 sıralarında önce bir ses duyduklarını ve sonrasında kızının yanık kokusu aldığını belirtti.

Onun ikazının ardından odaları kontrol ederken oturma odasında ateş olduğunu fark ettiğini ve eşiyle müdahalede bulunduğunu aktaran Biçer, "İki dakika daha geciksek perdeler tamamen alev alsa yangını engelleyemezdik. Klima motorunun patlaması yanmamıza yeterdi." ifadelerini kullandı.

"Tehditlere rağmen mücadeleyi devam ettiriyoruz"

Biçer, HDP İl binası önünde oturma eylemine başladıklarından beri defalarca tehdit aldıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Tehditlere rağmen mücadeleyi devam ettiriyoruz. Artık bu gece son noktaya geldi. Bunu bize yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu son teşebbüs oldu, girişimde bulundular. Çok şükür ki başaramadılar. Fark ettik. Demek ki verilmiş sadakamız varmış. Biz Rabb'imize ve güçlü devletimize havale ediyoruz. Gerekeninin yapılacağına da inanıyoruz."

Olayın ardından güvenlik güçlerine haber verdiklerini dile getiren Biçer, "Sonucu bekleyeceğiz bakalım failler kim? Evladımı istiyorum. Onlar buna karşı tehditlerle cevap veriyor. Ben bir anneyim. Hepinize yetecek bir yüreğim var, buna emin olun." dedi.