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8 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 28. gününde

08 Temmuz 2022, Cuma 19:50
Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 28 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması amacıyla Müküs Çayı, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde su altı ve üstünde arama yapılıyor.

Halat bağlanan rafting botlarıyla da gerçekleştirilen aramalarda Siirt'ten jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının yanı sıra Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de görev alıyor.

Kayalık ve ağaçlık alanları kontrol eden ekipler, baraj bölgesinden Beğendik beldesine doğru su kenarlarında da arama yapıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

AA

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