Eyyam-ı Bahur İstanbul’u kavuracak

İstanbul’da bugün “Eyyam-ı Bahur” sıcakları etkili olacak. Meteoroloji’nin tahminine göre, kentte hava sıcaklığı en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor.

Saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor. İstanbul, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı “Eyyam-ı Bahur”un etkisine girecek. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

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