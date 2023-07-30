"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

"Eyyam-ı bahur" kapıda!

30 Temmuz 2023, Pazar 13:29
Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek.

Küresel haşlanma dönemindeyiz
“Sıcağın şiddeti, Cehennemin hararetindendir”
2023 "en sıcak yıl" olabilir
Rekor üstüne rekor... Dünya adeta yanıyor!
Kuzey yarım küredeki yangınlarda 40 kişi öldü

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Açıklamada bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi.

Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan ülkemize gelecek. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak. Avrupa orta vadeli hava tahmin merkezi model sonuçlarına göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor. Yine aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak."

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Eyyam-ı bahur" kapıda!

    Kars'taki feci kazada 7 kişi vefat etti, 22 kişi yaralandı - Vali Öksüz'den ve Bakan Tunç'tan açıklama

    Türkiye İhvan karargahını kapattı

    AYM sitesinde emsal kararlar

    Bunlar iyi günlerimiz

    Saray sefada, millet cefada

    171 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Elektrikte zam sonbahara kaldı

    Fatura bir kez daha dar gelirliye

    Orman talanına tepki büyüyor

    Yardımcıdan “müjde”: Yıl sonuna kadar yeni vergi yok

    Hasarlı binalar doğru şekilde yıkılmıyor

    Almanya’da aşure dağıtıldı

    Sellere ve yangınlara alışacağız

    Araç muayene ve sigorta ücretleri düşürülsün

    Keşan’ın 1.5 aylık suyu kaldı

    AYM kararına rağmen yine gözaltı

    Yunan bakan yangın faciası sonrası istifa etti

    Aldatmaktan vazgeçin - Millet samimiyet bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsimsiz kahramanlar bir bir göçerken
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yalan iktidarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Göstermelik İşler Akademisi
    Risale-i Nur'dan

    Hilafet, neden Âl-i Beytte takarrur etmedi?
    Adnan NACİR

    Gizli Maddeler
    Duygu Penekli

    Kemik erimesini önleyici beslenme ne olmalı?
    Osman ZENGİN

    Hizmetine devam et!
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış yapana hesap sormak yok mu?
    Misbah ERATİLLA

    Bir günde Kur’an okumayı öğrendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.