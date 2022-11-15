Sinop kent merkezinde kurulan halk pazarında esnaf da vatandaş da artan fiyatlardan şikayet etti.

Sinoplu pazarcı Olcay Karabulut, “Asgari ücret 8 buçuk bin lira olsa ne olur, 9 bin lira olsa ne olur? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Kiralar 3 bin lirayken 6 bin lira olacak. Ekmek 5 lirayken 7 buçuk lira olacak. Zengin, zamanında ev almış 400 bin TL’ye, şimdi evi 1 buçuk trilyon (milyon lirayı kastediyor). Araba almış 250 bin liraya, şimdi arabası 1 trilyon (milyon lirayı kastediyor). Yani zenginler hiç ağlamasın. Parası para oldu. Para daha çok büyüdü. Burada ne oldu biliyor musunuz? Burada ezilen yine gariban oldu” dedi.

“MEYVE ÇOK AŞIRI LÜKSE KAÇTI”

Pazarcı Hakan Yıldırım, “Pazar, haddinden daha fazla pahalı. Hem de çok pahalı. İnsanlar hiçbir şey alamıyor. Mazot bizi çok etkiledi. Sürekli bu fiyatların yükselmesinin en büyük sebebi mazot. İnsanlar, 3-4 kilogram alacaklar yerde yarım kilogram alıyorlar. Yiyemiyorlar yani. Şu an meyve çok aşırı lükse kaçtı. Genellikle daha çok sebzelere yöneliyorlar. Gerçi sebzeler de çok pahalı ama dediğim gibi fazla alamıyorlar. Keşke fazla alabilseler ama olmuyor” dedi.

Sinop - anka