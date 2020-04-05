Fahiş fiyatlı maskelere dikkat

KoronAVİRÜS salgını maskeye talebi artırdı. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı ek tedbirlere göre marketlerde ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale geldi.

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği vatandaşların maske satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, salgının Türkiye’de görüldüğü günden bu yana halk arasında kafa karışıklığına yol açan ve talep patlaması nedeniyle bazı mecralarda fahiş fiyatlara satılan maskelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti: “Satın alınacak maskenin pahalı olması işlevlerini tam anlamıyla yerine getireceği anlamına gelmiyor. Fahiş fiyatlı ürünlerden uzak durmakta fayda var. Maskenin içerisinde üç katlı filtre olup olmamasına dikkat edilmesi, üzerinde burun çevresini sarması için tel olması, maskenin gerekli tıbbi cihaz belgelerinin olup olmaması ve kutu üzerinde CE işaretinin kontrolü, ürünün eczane, medikal ve dental ürün tedariki veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınması halkımız için kritik öneme sahip.”