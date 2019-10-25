Faruk Kula vefat etti

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İstanbul Amerikan Hastanesinde vefat eden Kula’nın cenazesi, dün Zağnos Paşa Camii’nde Cuma namazına müteakip yapıldı. Balıkesir’in önemli yapı taşları yanında ülkenin önde gelen kuruluşları arasındaki Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş. ile Bu Piliç’in sahiplerinden Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula’nın vefat haberi sevenlerini yasa büründürdü. Kula’nın oğulları Rahmi, Uğur ve Cesur ile kardeşi Fuat Kula aile adına başsağlığı dileklerini kabul ederken uzun kuyruklar oluştu. Cenazeye binlerce Balıkesirlinin yanı sıra Türkiye’nin her yerinden katılım gözlendi.

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